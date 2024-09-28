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Абхазия уступила России и начала принимать обещанные законы

Абхазия уступила России и начала принимать обещанные законы

Громкий скандал с гордой республикой Абхазия, которую Россия громко и демонстративно сняла с 1 сентября частично с довольствия (были урезаны трансферты на выплату повышения зарплат абхазским бюджетникам), тихо закончился.

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Комментарии
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Андрей Якобюк
Путин, намекнул, абхазы хоть и не хотя но приняли, а то пи.дец, а то за счет РОССИИ они красавцы.
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17 час.
Nina Данилова
Надо еще годик подержать без дотаций и посмотреть ,как будут исполнять законы
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16 час.
Аудрюс
Когда Россия воюет более чем с 50 стран, просто необходимо ввести визовый режим со всеми странами, в том числе и с Абхазией!
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15 час.

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