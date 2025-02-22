Рябков призвал решить проблемы дипломатов в России и США

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что России и США для начала необходимо на основе взаимности решить проблемы уже работающих дипломатов, а после говорить об увеличении штата посольств и возобновлении работы генконсульств.
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