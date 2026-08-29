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Под Орлом произошла трагедия с 29-летним мужчиной

Под Орлом произошла трагедия с 29-летним мужчиной

29-летний орловец на легковушке улетел с трассы и погиб в кювете. Трагедия случилась утром 29 августа на автодороге Болхов – Орёл – Витебск.

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