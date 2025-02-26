Узденовы сказки: как в Ростовской области госактивы растаскивали

Попытка властей Азовского района Ростовской области вернуть активы «Азовводоканала» сорвалась. А ростовский прокурор еще при губернаторстве Голубева не усмотрел оснований для разрыва цепочки сделок, которые увели муниципальное имущество в руки ушлой семейки.
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