Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Мелькумова
    Хозяин! И в стране порядок, нет разгула мигрантов!Президент Алексан...
  • V K
    Всех найдем и накажем, ибо нехер...Он в огне не гори...
  • Grandad
    Показал всем, что у него министры знают предмет, которым руководят. Нам бы так вернуться от "эффективных менеджеров"!Президент Алексан...

После жалоб со стороны местных жителей ФСБ начала чистить Мариуполь от мигрантов

После жалоб со стороны местных жителей ФСБ начала чистить Мариуполь от мигрантов

Силовики выдворяют из России нелегальных мигрантов, найденных на стройках Мариуполя.Как ранее писал "Царьград Беларусь", в конце апреля глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов рассказал о массовых жалобах жителей Мариуполя на заполонивших город мигрантов из Средней Азии, начавших устанавливать в городе свои законы и порядки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх