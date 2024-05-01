После жалоб со стороны местных жителей ФСБ начала чистить Мариуполь от мигрантов

Силовики выдворяют из России нелегальных мигрантов, найденных на стройках Мариуполя.Как ранее писал "Царьград Беларусь", в конце апреля глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов рассказал о массовых жалобах жителей Мариуполя на заполонивших город мигрантов из Средней Азии, начавших устанавливать в городе свои законы и порядки.