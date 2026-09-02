Матвиенко поздравила Мартинеса Миранде с избранием в Конгресс Мексики

Валентина Матвиенко поздравила Ихинио Мартинеса Миранде с избранием на пост председателя сената Конгресса Мексиканских Соединенных Штатов, выразив надежду на укрепление российско-мексиканских отношений и расширение сотрудничества на международной арене.
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