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В «Севилье» отреагировали на инцидент между Окампосом и болельщиком «Райо Вальекано»

«Севилья» на официальном сайте опубликовала заявление с осуждением действий болельщика «Райо Вальекано», который во время матча 23-го тура чемпионата Испании (1:2) ткнул пальцем между ягодиц вингеру андалусийского клуба Лукасу Окампосу.

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