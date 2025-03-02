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Жительница Рубцовска отдала 30 тысяч рублей за несуществующие колеса

Жительница Рубцовска отдала 30 тысяч рублей за несуществующие колеса

"Продавец" потребовал полную предоплату за доставку товара Жительница Рубцовска хотела за 30 тысяч рублей купить автомобильные колеса на одном из сайтов объявлений, однако лишилась денег, так и не увидев товар.

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