Автор: Роман Носиков Сегодня текст будет открытым. Во-первых, потому что в нем не будет ничего злободневного.
Почему мы, русские, должны уважать волю украинцев. Правовой анализ с насилием
Комментарии
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Валерий Фоменков
Учитывая то, что бандер-овец десятки тысяч, а русских на Украине (стараниями бандер-овец, теперь уже, хоть и бывшей, но всё же) десятки миллионов.
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3 час.
Юрий Золотарев
Да ПЛЮВАТЬ на любые их "аргументы"!! Украинец, орущий "ХЕРРОЯМСЛАВУ", перестаёт быть украинцем!! Бандеросня не имеет права голоса!! Бандеросня д.б. физически уничтожена!! Потому что это НЕ люди! Они - потомки волынских палачей и детоубийц.
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3 час.
СД
Семен Дремин
Всех хохлов на волю............................На вольный воздух.................
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36 мин.
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