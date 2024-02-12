Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Почему мы, русские, должны уважать волю украинцев. Правовой анализ с насилием

Почему мы, русские, должны уважать волю украинцев. Правовой анализ с насилием

Автор: Роман Носиков Сегодня ‎текст‏ ‎будет ‎открытым. ‎Во-первых, ‎потому ‎что‏ ‎в ‎нем‏ ‎не‏ ‎будет ‎ничего ‎злободневного.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Учитывая то, что бандер-овец десятки тысяч, а русских на Украине (стараниями бандер-овец, теперь уже, хоть и бывшей, но всё же) десятки миллионов.
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3 час.
Юрий Золотарев
Да ПЛЮВАТЬ на любые их &quot;аргументы&quot;!! Украинец,  орущий &quot;ХЕРРОЯМСЛАВУ&quot;, перестаёт быть украинцем!! Бандеросня не имеет права голоса!! Бандеросня д.б. физически уничтожена!! Потому что это НЕ люди! Они - потомки волынских палачей и детоубийц.
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3 час.
СД
Семен Дремин
Всех хохлов на волю............................На вольный воздух.................
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36 мин.

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