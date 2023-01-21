Военное обозрение

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Израиль надеется в скором времени получить больше истребителей F-15EX от США

Израиль надеется в скором времени получить больше истребителей F-15EX от США

По данным, предоставленным американским изданием Breaking Defense, Израиль надеется в скором времени получить больше истребителей F-15EX производства Boeing.

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