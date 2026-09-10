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РБК-Украина: в правящих кругах Украины опасаются новых подозрений НАБУ и САП

РБК-Украина: в правящих кругах Украины опасаются новых подозрений НАБУ и САП

Украинский парламент и топ-чиновники в Киеве боятся новых подозрений в коррупции, а также опасаются растущего влияния Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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