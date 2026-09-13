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Олениха Олеся нашла дом в Бахчисарайском парке миниатюр после спасения от собак

Олениха Олеся нашла дом в Бахчисарайском парке миниатюр после спасения от собак

История оленихи Олеси началась с тревожных минут на улицах Бахчисарая — испуганное животное металось в поисках укрытия, вероятно, пытаясь уйти от преследования собак.

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