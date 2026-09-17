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ТАСС

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Подлодка "Уфа" Тихоокеанского флота выполнила на учениях пуски ракет "Калибр"

Подлодка "Уфа" Тихоокеанского флота выполнила на учениях пуски ракет "Калибр"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) проекта 636.3 "Уфа" выполнила в ходе учений из акватории Японского моря пуски крылатых ракет "Калибр" по морской и береговой целям.

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