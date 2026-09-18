Тимур Сөләйманов сайлауларда катнашты: Битараф булмагыз, киләчәгебез өчен тавыш бирегез

Бүген IХ чакырылыш Дәүләт Думасына сайлаулар башланды. Татарстан Рәисе ярдәмчесе, Гомумроссия «Алдынгылар хәрәкәте» балалар-яшүсмерләр хәрәкәтенең Татарстан бүлекчәсе рәисе Тимур Сөләйманов 136 нчы номерлы рус-татар гимназиясендә үз тавышын бирде, дип хәбәр итә «Идел» журналы редакциясе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым