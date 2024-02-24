Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

18 541 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Самойлов
    Ичем отличается от чебуреков?Соединяем муку с ...
  • Марина Петрова
    В описании всего два яйца, а в видео  повар использует пять яиц.Поздний ужин без ...
  • Виктор
    Водку можно лачком покрыть, проскочит без всяких учений, что и как. И самое милое дело добавит пива!Ошибки, которые н...

Превращаем обычную картошку в блюдо на праздник. Никаких особых ингредиентов не требуется

Превращаем обычную картошку в блюдо на праздник. Никаких особых ингредиентов не требуется

Готовим один из самых быстрых рецептов вкусной и сытной слоеной закуски из картошки и мяса. На подготовку блюда уйдет максимум семь минут, затем мы просто завернем все в фольгу и подождем сорок минут, пока еда приготовится сама.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору