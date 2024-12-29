Обрушение в саду Майкопа: трое пострадавших, прокуратура требует действий

В Майкопе в детском саду №10 обрушилась плита в подсобке, пострадали трое сотрудников. Прокуратура города направила представление мэру Геннадию Митрофанову с требованием провести экспертизу здания и обеспечить безопасные условия труда.
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