Квартира, дом, дача

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  • Юрий Зоря
    Все вышеперечисленное не даст нужного эффекта! Самое действенное - самому не спать ночью и стучать в стену лающему со...У соседей постоян...
  • Элеонора Коган
    Да, квартирка что надо.Как живут в обычн...
  • Анатолий Дрокин
    Надо писать сколько процентов от зарплаты после вычета.То что зарплата выше мы без тебя знаем.Интерьер скучноват и дв...Как живут в обычн...

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