Уголь встал по ставке смирно. Ностальгия по МПС, недовольство РЖД, инфантильность операторов: ставки на ЖД вагоны ставят минусовые рекорды

На фоне судьбоносного (возможно) письма от вице-премьера Новака на имя Владимира Путина с просьбой поддержать предлагаемые меры поддержки угольной отрасли, о котором мы подробно рассказывали ЗДЕСЬ, новости о падающих ставках аренды на вагоны для угля прошли практически незамеченными.