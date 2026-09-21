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Царьград

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Минфин Украины сообщил о возможной потере $4,8 млрд экспорта в 2023

Минфин Украины сообщил о возможной потере $4,8 млрд экспорта в 2023

Минфин Украины предсказал возможную потерю 4,8 млрд долларов экспорта в 2023 году из-за логистических проблем в портах и повреждений инфраструктуры.

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