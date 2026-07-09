Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

688 подписчиков

В Твери загорелась нефтебаза после атаки БПЛА, в Таганрогском заливе повреждены два танкера

В Твери загорелась нефтебаза после атаки БПЛА, в Таганрогском заливе повреждены два танкера

В Ставропольском крае также произошло возгорание на промышленном объектеВ Твери в результате отражения ночной атаки беспилотников загорелся один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза», сообщил врио губернатора Виталий Королев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии