В Твери загорелась нефтебаза после атаки БПЛА, в Таганрогском заливе повреждены два танкера

В Ставропольском крае также произошло возгорание на промышленном объектеВ Твери в результате отражения ночной атаки беспилотников загорелся один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза», сообщил врио губернатора Виталий Королев.
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