Политика как он...
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Политика как она есть

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Найдена причина распада с удвоенной скоростью одного из континентов мира

Найдена причина распада с удвоенной скоростью одного из континентов мира

Ученые выяснили, почему один из континентов мира распадается с удвоенной скоростью. В Восточной Африке происходят масштабные геологические изменения, где скрытая под поверхностью Земли сила медленно разрывает континент на части.

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