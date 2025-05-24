Найдена причина распада с удвоенной скоростью одного из континентов мира

Ученые выяснили, почему один из континентов мира распадается с удвоенной скоростью. В Восточной Африке происходят масштабные геологические изменения, где скрытая под поверхностью Земли сила медленно разрывает континент на части.
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