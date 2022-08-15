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Вода раздора: сможет ли Россия продавать воду, как сегодня продает нефть и газ

Вода раздора: сможет ли Россия продавать воду, как сегодня продает нефть и газ

Владислав Гринкевич     Озеро Байкал ©Shutterstock/FOTODOM В ближайшие десятилетия человечество рискует столкнуться с нехваткой пресной воды, а Россия является одним из мировых лидеров по запасу этого ценнейшего ресурса.

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