Садовое искусство: запрос на естественную красоту, функциональный минимализм и малоуходность

Современный сад — это фактически продолжение дома. Поэтому владельцы уделяют особое внимание зонированию и требуют от своего сада такой же функциональности, такого же комфорта и такой же экологичности, как и от своего жильяПрежде чем перейти к разговору о трендах, господствующих сейчас в оформлении частных садов, архитектор и сооснователь архитектурного бюро Utro Марина Ярмаркина напоминает: важно понимать, что частный сад — это интервенция в уже сложившийся природный контекст.