Офицер: бойцы ВДВ взяли под контроль дамбу в Курской области

Бойцам ВДВ группировки войск «Север» удалось взять под контроль одну из дамб в Курской области. При этом была занята стратегически важная высота, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего офицера управления бригады ВДВ с позывным Зима.
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