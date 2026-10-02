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Управление МВД России по г. Казани присоединяется к флешмобу #МойНаставник

Дорогая Татьяна Павловна! Спасибо, что были рядом, когда мне особенно нужна была поддержка. Ваши слова «у тебя всё получится» я вспоминала в самые волнительные моменты — и они действительно помогают.

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