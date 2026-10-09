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«Аль-Наср» выложил видео со счастливым Роналду после победы Саудовской Аравии на Кубке Арабского залива. Команда показала большой торт в честь трофея

«Аль-Наср» опубликовал видео после победы  Саудовской Аравии на Кубке Арабского залива. В финале турнира сборная обыграла ОАЭ (2:0).

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