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Лантратова рассказала об обсуждении с США доставку гумпомощи в Алешки

Лантратова рассказала об обсуждении с США доставку гумпомощи в Алешки

Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова сообщила, что находится на связи с американской стороной и командой Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи жителям Алешек в Херсонской области.

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