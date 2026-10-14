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Мировое обозрение

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Налоговое уведомление 2026: где посмотреть на Госуслугах, почему изменилась сумма и до какого числа платить

Налоговое уведомление 2026: где посмотреть на Госуслугах, почему изменилась сумма и до какого числа платить

Главное в тезисах: Массовая рассылка: ФНС направила 69,9 млн налоговых уведомлений за 2025 год, более 90% — в электронном виде.

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