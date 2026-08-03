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Новости Тамбова

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В Тамбовской области назвали даты перечисления детских пособий и пенсий в августе

В Тамбовской области назвали даты перечисления детских пособий и пенсий в августе

3 августа отделение Соцфонда по Тамбовской области перечислит семьям детские выплаты за июль. В этот день на банковские карты получателей поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.

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