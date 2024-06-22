Образ Победы: не лучше ли тогда идти до конца ? (с)

Юрий Ильинов

«Они всегда хотели нас уничтожить»: Почему у США не вышло добить Россию в 90-е годы Политолог Ищенко: США никогда не занимались пацифизмом в отношении России Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко заявил, что после окончания холодной войны и распада СССР США никогда не переставали работать на разрушение России, а также объяснил, почему в 90-е годы XX века у них это не получилось. «Трудно уничтожить государство, у которого ядерный потенциал, способный ликвидировать планету. Россия Соединенные Штаты тоже так просто уничтожить не сможет, даже если захочет. Я не уверен, что Россия этого захочет, но если бы захотела, то ей придется считаться с тем, что США — это государство, которое обладает огромным ядерным потенциалом. И даже если американцы будут с голоду умирать, то их ракеты все равно могут взлететь и долететь. И тем боле будет неприятно, когда мы будем победителями во всемирном масштабе, а к нам прилетят ракеты, которые эту победу обнулят», объясняет эксперт. По словам Ищенко, в 90-е годы прошлого века США тоже очень опасались такого исхода. «Тогда они видели свою победу — СССР распался, Россия нищенствовала и зависела от американской гуманитарной помощи. Фактически США могли диктовать российскому руководству условия не только внешней, но и внутренней политики. Без американской поддержки сохранять стабильность внутри России было практически невозможно. Зачем тогда Россию Америке было уничтожать? Американцы рассчитывали на то, что так будет всегда, а они нам будут только привозить по чемодану различных новых условий», продолжает Ищенко. Он подчеркивает, что в 90-е годы США просто не учли, что Россия является глобальной державой с глобальными интересами и что в ней всегда будут сохраняться имперские элиты. «Они сделали ставку на компрадорские элиты, и те были достаточно сильны. Но промышленность, экономика и даже многие олигархи, которые были связаны с внутрироссийским производством, были заинтересованы в сильной России, которая будет защищать их интересы на внешней арене. И лишь только те, кто работал с американским капиталом, кто фактически получал доход от продажи Родины, те делали ставку на США. Но их было малое количество, и они оказались недостаточно мощными, чтобы сломать шею России», объясняет политолог. Он отметил, что в 90-е годы американцы действовали по обкатанному алгоритму, который у них получался в других бывших союзных республиках и просто не представляли, как действовать по-другому. «Войну начать? Так ракеты прилетят. Зачем? Поэтому США действовали политическими, политтехнологическими методами, экономическими методами и старались добить Россию», говорит аналитик. Ростислав Ищенко напоминает, что именно США разжигали в России разного рода сепаратистские движения. «Чечню именно они раскачивали и поддерживали. Это был их вклад. И когда российские власти были готовы пойти на согласие с независимостью Чечни, то даже после этого с подачи американцев начали расшатывать Дагестан. Стало понятно, что они не остановятся. И тогда началась Вторая чеченская война, которая длилась 10 лет. А кто обеспечивал эту войну финансово? Если человек воюет, то он не работает. А в Чечне, по сути, воевал весь народ. Но кто-то же должен обеспечивать и жизнь? Для тех, кто воевал на стороне России, эту жизнь обеспечивала Россия. А кто обеспечивал боевиков? Соединенные Штаты и обеспечивали. И это было не только в Чечне, а по всей России. Только где-то рвануло, а где-то успели предотвратить. Но действия по разрушению России продолжались всегда. США никогда не занимались по отношению к России пацифизмом. Они всегда пытались уничтожить Россию, только тогда у них этого не получилось», заключил Ростислав Ищенко.