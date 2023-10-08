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Зинедин Зидан посетил матч «Реала» с «Осасуной»

Зинедин Зидан посетил матч «Реала» с «Осасуной»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан посетил матч мадридского клуба с «Осасуной» в рамках девятого тура чемпионата Испании.

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