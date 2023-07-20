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Крым надо закрыть и превратить его в военную базу

Крым надо закрыть и превратить его в военную базу

Автор: Эдуард Биров Скажу сейчас крамольную вещь для многих, но Крым надо закрыть для туристов и превратить его в большую военную базу.

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Комментарии
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Ольга Мишура
Если  кто то будет  воевать,а кто то думать  где потратить  нечестно  заработанные деньги, то  будем воевать  до  последнего  россиянина
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14 час.
ШКИПЕР
Глупость это ,если не сказать больше .
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13 час.
владимир лобурь
Город следует закрыть. И это будет правильно.
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13 час.

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