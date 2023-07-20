Автор: Эдуард Биров Скажу сейчас крамольную вещь для многих, но Крым надо закрыть для туристов и превратить его в большую военную базу.
Крым надо закрыть и превратить его в военную базу
Комментарии
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Ольга Мишура
Если кто то будет воевать,а кто то думать где потратить нечестно заработанные деньги, то будем воевать до последнего россиянина
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14 час.
ШКИПЕР
Глупость это ,если не сказать больше .
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13 час.
владимир лобурь
Город следует закрыть. И это будет правильно.
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13 час.
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