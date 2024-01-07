Для подачи тепла жителям Климовска запустили второй котёл

Отопление пропало 4 января после аварии в котельной.фото: t.me/vorobiev_live--> Власти Подмосковья 7 января запустили второй котёл для подачи тепла в дома жителей Климовска после аварии на частной котельной, в результате которой 170 домов остались без отопления.
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