Для подачи тепла жителям Климовска запустили второй котёл

Отопление пропало 4 января после аварии в котельной.фото: t.me/vorobiev_live--> Власти Подмосковья 7 января запустили второй котёл для подачи тепла в дома жителей Климовска после аварии на частной котельной, в результате которой 170 домов остались без отопления.