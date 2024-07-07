❗️ Отключение газа не повлияло на работу санаториев Алушты Все санатории Алушты, кроме «Демерджи», обеспечены электрооборудованием, сообщила глава администрации города Галина Огнёва.
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❗️ Отключение газа не повлияло на работу санаториев Алушты Все санатории Алушты, кроме «Демерджи», обеспечены электрооборудованием, сообщила глава администрации города Галина Огнёва.