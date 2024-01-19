Светится от счастья: Заворотнюк засняли в объятиях сына Майкла

Продолжаем собирать редкие теплые кадры звезд по просьбе наших читателей. Особенно публика приветствует семейные снимки четы Заворотнюк, поэтому мы отыскали чудесный кадр Анастасии и ее сына Майкла, когда тот был совсем маленьким.
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