Светится от счастья: Заворотнюк засняли в объятиях сына Майкла

Продолжаем собирать редкие теплые кадры звезд по просьбе наших читателей. Особенно публика приветствует семейные снимки четы Заворотнюк, поэтому мы отыскали чудесный кадр Анастасии и ее сына Майкла, когда тот был совсем маленьким.