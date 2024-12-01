Силами ПВО уничтожено восемь БПЛА над Брянской областью

Еще восемь беспилотных летательных аппаратов, направленных на территорию Брянской области, зафиксировали и успешно нейтрализовали ходе ночных операций по обеспечению безопасности государственной границы силы противовоздушной обороны России, сообщил губернатор Александр Богомаз 1 декабря в своем Telegram-канале.
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