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Силами ПВО уничтожено восемь БПЛА над Брянской областью

Силами ПВО уничтожено восемь БПЛА над Брянской областью

Еще восемь беспилотных летательных аппаратов, направленных на территорию Брянской области, зафиксировали и успешно нейтрализовали ходе ночных операций по обеспечению безопасности государственной границы силы противовоздушной обороны России, сообщил губернатор Александр Богомаз 1 декабря в своем Telegram-канале.

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