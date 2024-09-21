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Спички - не игрушка

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Китайское «экономическое чудо», кажется, уже в прошлом?

Китайское «экономическое чудо», кажется, уже в прошлом?

Пекину приходится выбирать между плохим и очень плохим (товарисчи коммунисты, те кто визжал что России надо у социалистического Китая учиться экономике, что скажете?) После Второй мировой войны появилось понятие «экономическое чудо».

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