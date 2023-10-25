Регистрацию через биометрию упростили на портале “Госуслуг”

Пользователям портала “Госуслуги” упростили возможность регистрации через биометрические данные. Отмечается, что теперь завести профиль можно без загранпаспорта нового поколения: нужны только подтверждённая учетная запись и смартфон.
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