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Регистрацию через биометрию упростили на портале “Госуслуг”

Регистрацию через биометрию упростили на портале “Госуслуг”

Пользователям портала “Госуслуги” упростили возможность регистрации через биометрические данные. Отмечается, что теперь завести профиль можно без загранпаспорта нового поколения: нужны только подтверждённая учетная запись и смартфон.

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