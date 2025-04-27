Новое исследование опровергает теорию о происхождении воды на Земле

Как Земля, сравнительно небольшая планета, расположенная близко к Солнцу, сумела накопить огромные объемы воды, достаточные для формирования океанов – этот фундаментальный вопрос десятилетиями остается одной из главных загадок для ученых.
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