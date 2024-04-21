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Петербургский дневник

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В Петербурге стартует всероссийский фестиваль боевых искусств и единоборств

В Петербурге стартует всероссийский фестиваль боевых искусств и единоборств

Он пройдет в академии волейбола Вячеслава Платонова Сегодня, 21 апреля, в Петербурге пройдет IV Всероссийский Фестиваль боевых искусств и единоборств «Восточная Весна», сообщает пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга.

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