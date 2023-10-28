Французская разведка заявила, что Россия виновата в распространении клопов в Европе

Спецслужбы заявляют, что это русские завезли клопов. Французская разведка обвинила российские СМИ в том, что они способствовали «психозу» жителей из-за распространения постельных клопов, сообщила телерадиокомпания BFM TV.
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