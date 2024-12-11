«Купер» превратил курьера в незаменимого человека на районе

Российский онлайн-сервис доставки продуктов и товаров с полок магазинов, а также готовой еды из ресторанов «Купер» показал, что курьер может не только привезти еду, но и помочь Деду Морозу выбраться из сложной ситуации.
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