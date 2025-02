Вышла демоверсия игры Labyrinth Of The Demon King на странице в Steam В рамках фестиваля “И...

Вышла демоверсия игры Labyrinth Of The Demon King на странице в SteamВ рамках фестиваля “Играм быть” на площадке Steam появилась демоверсия Labyrinth Of The Demon King – игры в жанре Survival horror от первого лица, действие которой происходит в осаждённой демонами феодальной Японии.