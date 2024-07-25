Появились фотографии редкого БТР-7 с башней БМ-7

В социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлены наемники так называемого «Российского добровольческого корпуса», передвигающиеся на ранее неизвестном колесном транспортере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В ночь на 24 июля ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Киевской, Полтавской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях
- Минобороны России: Вооруженные силы РФ уничтожили две вражеские пусковые установки ЗРК Patriot
- Тимур Иванов попросил суд отпустить его домой как ветерана боевых действий
Свежие комментарии