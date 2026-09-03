В Крыму создают первую крупную базу для боевых морских дронов для атак Украины (ФОТО)

В Крыму создают первую крупную базу для боевых морских дронов для атак Украины — OSINT-аналитики. Новые спутниковые снимки озера Донузлав показывают сеть укрытий, которые могут использоваться для размещения российских беспилотных катеров.
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