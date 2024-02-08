Два новых кода для автомобильных номеров появятся в Подмосковье — 250 и 550. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России Новые коды 250 будут выдавать после окончания кода региона 790, пояснили в министерстве.