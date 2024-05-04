Телеведущая Юлия Меньшова заявила, что не умеет сопереживать близким

Телеведущая Юлия Меньшова призналась, что не умеет находиться в состоянии сопереживания. Во время участия в YouTube-шоу «Чужие письма» она рассказала, что вместо сочувствия сразу начинает искать решение проблемы своих близких.
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