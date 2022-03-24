Квалификация ЧМ-2022. Стыки. Португалия сыграет с Турцией, Италия против Северной Македонии

В полуфинальных стыковых матчах отбора ЧМ-2022 сборная Португалии принимает Турцию, Италия играет дома с Северной Македонией.

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