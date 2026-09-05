Словакия вызвала посла России после прилёта БПЛА в здание СБУ в Киеве

МИД Словакии потребовал объяснений от посла России после инцидента в Киеве.Глава словацкого МИД Юрай Бланар сообщил о вызове российского посла в ведомство.
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