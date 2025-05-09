Если в прошлые годы увидеть парад на Дворцовой люди могли из-за забора в Александровском саду непосредственно вблизи площади, то в этом году только так.
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Если в прошлые годы увидеть парад на Дворцовой люди могли из-за забора в Александровском саду непосредственно вблизи площади, то в этом году только так.